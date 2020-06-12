Бензема о 1-м месте в Ла Лиге: «Не буду говорить о «Барсе». У нас все отлично»

Нападающий «Реала» поделился впечатлениями после матча с (1:0), в котором он сделал голевой пас.

О пасе пяткой

«Хорошо сыграно, но важнее всего то, что после этого был забит гол. Каземиро все сделал правильно. Я знал, что он будет позади меня».

Об отрыве от «Барселоны»

«Конечно, мы обращаем внимание на «Барселону», хотя мы сосредоточены на себе. Я не буду говорить о «Барсе», но у нас все отлично. Мы идем шаг за шагом, каждая игра для нас – как финал.

Мы хотели победить и мы счастливы. Мы были сосредоточены и едем домой с тремя очками», – сказал Бензема.

После 32 туров «сливочные» идут на первом месте с 71 очком, «Барселона» отстает на два балла.

Бензема пяткой отдал 117-й голевой пас за «Реал» и первый – на Каземиро