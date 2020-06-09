Фанаты «Зенита» организовали перфоманс с превращением коронавируса в мяч на матче с «Крыльями»

Болельщики «Зенита» подготовили необычный перфоманс для матча РПЛ с «Крыльями Советов».
На трибуне фанатов петербуржцев появилось изображение человека в защитном костюме, держащего в руках коронавирус. С началом матча изображение изменилось: в руках человека появился футбольный мяч.
Также «Зенит» выразил благодарность врачам за борьбу с пандемией. На матч были приглашены около 150 врачей из больницы Святого Георгия, а футболисты «Зенита» вышли в футболках с фото и именами медиков.
Sports.ru ведет текстовую трансляцию матча.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Перформанс лучших в мире болельщиков! #ЗенитКрылья pic.twitter.com/NioCd6URN6— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 26, 2020
Команды на поле #СпасибоВрачам pic.twitter.com/7vv5sPDQae— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 26, 2020