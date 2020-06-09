Фанаты «Зенита» организовали перфоманс с превращением коронавируса в мяч на матче с «Крыльями»

Болельщики «Зенита» подготовили необычный перфоманс для матча с «Крыльями Советов».

На трибуне фанатов петербуржцев появилось изображение человека в защитном костюме, держащего в руках коронавирус. С началом матча изображение изменилось: в руках человека появился футбольный мяч.

Также «Зенит» выразил благодарность врачам за борьбу с пандемией. На матч были приглашены около 150 врачей из больницы Святого Георгия, а футболисты вышли в футболках с фото и именами медиков.

Sports.ru ведет текстовую трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»