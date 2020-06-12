Сульшер о титуле «Ливерпуля»: «Больно видеть, как трофей поднимает кто-то другой»

Главный тренер поздравил «Ливерпуль» с чемпионством.

«Любая команда, которой удается выиграть Премьер-лигу, заслуживает почитания. В этом чемпионате сложно победить. Юрген и его игроки отлично поработали.

Всякий раз, когда ты видишь, как кто-то другой поднимает трофей, это больно. Я думаю, что это чувствуют все, кто связан с «Манчестер Юнайтед», – игроки и болельщики. Мы хотим вернуться на победный путь. Это наш вызов», – сказал Сульшер.

«Ливерпуль» – чемпион. Лукомский разбирает, как Клопп построил почти идеальную команду