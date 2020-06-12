Хавбек «Уфы» Урунов: «Хочу перейти в «МЮ», «Ювентус» или «Реал». В субботу хочу забить «Спартаку»

Полузащитник «Уфы» рассказал о своей мечте.

«В Уфе мне нравится, правда, из дома почти не хожу. Не люблю гулять. Иногда могу сходить в мечеть, но в основном провожу время в квартире.

В основном слушаю музыку. Недавно это пригодилось. На представлении мне сказали, что нужно что-нибудь спеть, обязательный ритуал для новичков. Безумно стеснялся, но в итоге исполнил рэп на узбекском. Впервые в жизни.

Чемпионат России в детстве смотрел мало, вообще футбол редко смотрю, больше люблю играть. Но помню матчи Одила Ахмедова. Мы с ним хорошо общаемся — как-то он дал мне важный совет. Я очень много возился с мячом, редко отдавал пас, и Одил сказал: «Один раз обыграй — один раз отдай». С тех пор стараюсь делать именно так».

О мечте

«Попасть на чемпионат мира со сборной Узбекистана. Весь узбекский народ этого хочет. Дай Бог, сможем отобраться на ЧМ в Катар. Еще хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?

Все реально. Почему я не могу там сыграть? Верю в это искренне.

Но сейчас мой план показать себя в Уфе. Если совсем о ближайших целях, то хочу в субботу забить , – сказал Урунов.