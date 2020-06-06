Аксель Витцель: «Не стыдно занять второе место в таком сильном чемпионате, как Бундеслига»

Полузащитник подвел итоги сезона, в котором дортмундский клуб стал вице-чемпионом Германии.

– Если «Боруссия» выиграет последний матч с «Хоффенхаймом», вы наберете 72 очка. Как бы ты оценил этот сезон?

– Мы ставили цель бороться с «Баварией» и, при самом лучшем развитии событий, сместить ее с первого места. Но в таком сильном чемпионате, как Бундеслига, где команды вроде «Лейпцига», «Байера» и «Менхенгладбаха» становятся сильнее, занять второе место не стыдно. Даже закончить в зоне Лиги чемпионов – хороший результат. И мы пробились туда за три тура до конца!

– В итоге ты доволен вторым местом? Нужно ли признать, что это максимум, которого может добиться «Боруссия»?

– Для начала, приятно гарантировать себе второе место, так здорово сыграв в очном матче с «Лейпцигом» (2:0). Это важно с точки зрения престижа, для самооценки и для того, как мы попрощаемся с этим сезоном. В этом сезоне второе место было максимально возможным результатом для нас. Мы этого добились. Но праздновать мы должны не поэтому.

– Чего же не хватило в целом, если взглянуть на весь сезон?

– Вкратце: мы проделали хорошую работу, но все же потеряли необязательные очки в некоторых играх. Я помню домашние матчи против «Вердера» и «Падерборна», выезды во Фрайбург и Франкфурт. Так что нам по-прежнему следует прибавлять в стабильности. Также частично это вопрос опыта. Мы молодая команда, – отметил Витцель.