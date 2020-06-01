Владимир Федотов: «Рестарт РПЛ – режим военного времени. Шаг вправо, шаг влево – расстрел, нет переносов и резервных дат»

Главный тренер высказался о матче 30-го тура РПЛ с (10:1).

– Как вы отреагировали на слова Слуцкого, чтобы были нарушены принципы фэйр-плей?

– Я видел это высказывание. Давайте разберем. Президент РПЛ, руководители клубов договорились, господин Алаев это в каком-то интервью подтвердил: ребятки, переносов не будет. Наверное, рестарт чемпионата я бы назвал таким режимом военного времени. Мы знаем, что это такое – режим пандемии, никто ее не отменял. Получается такая очень интересная вещь. Да, мы знаем режим времени: шаг вправо, шаг влево – расстрел. Люди договорились, переносов нет, нет резервных дат.

Хорошо, мы соглашаемся на перенос. Теперь уже в свете произошедших событий не учли только одного: медицинский протокол все посмотрели, все покивали головами. Лишь в каком-то одном интервью было слабое такое напоминание, что с таким протоколом мы скоро закончим чемпионат.

– Но речь у Слуцкого была немного о другом. Вы могли в перерыве сделать 5 замен, видя тот состав, который играет. Вы могли спокойно не обыгрывать 10:1, а сыграть там 4:1, 5:1 и успокоиться. Не знаю, как тренер может дать такую команду, но не почувствовать это тоже невозможно.

– Смотрите, во-первых, команда такая была: команда играла в полноги. Никто там не выкладывался на полную катушку, на двести, что вообще-то меня как тренера не устраивает, если честно. Выходим на поле, есть зрители, да, на данный момент они малочисленны. Я говорил, что да, возможно, будет много голов, возможно, они будут красивые и принесут спортивный результат.

Относиться со снисхождением к этим ребятам тоже нет никакого, как говорится, интереса, никакого смысла, на мой взгляд. Жалость, она унизительна. Единственный вопрос – мы не знаем готовность этих ребят, это другой вопрос. Но принимал решение «Ростов» присылать этих ребят, возможно, неподготовленных. Хотя есть информация, что школы в «Ростове» работали с 16 мая, тренировочный процесс все-таки был. Я думаю, если бы они не тренировались, это закончилось бы все гораздо раньше.

– То есть вы считаете, что в этой ситуации принцип фэйр-плей – это играть в нормальный футбол?

– Еще раз повторяю, это отношение было бы совершенно неправильным по отношению к тем ребятам, которые находились на футбольном поле со стороны «Ростова». На мой взгляд, у ребят появился суперуникальный шанс сыграть в РПЛ. Понятно, что кто-то принял это решение и они об этом должны были тоже думать. Суть в чем заключается: проявить себя, посмотреть, куда нужно двигаться, тренеру оценить правильно результат этого матча и правильно спроектировать подготовку и мысли этих футболистов, что есть еще много над чем трудиться. Есть много куда расти и стремиться, – сказал Федотов в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Слуцкий о матче «Ростов» – «Сочи»: «Принципы фэйр-плей были нарушены. Не знаю, как бы поступил в такой ситуации»

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?