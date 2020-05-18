Валерий Газзаев: «Работы депутата и тренера похожи. В спорте так же нужно стремиться к победе»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Государственная дума Политика Р-Спорт Футбол

Заслуженный тренер России и депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев ответил на вопрос о сложностях двух профессий.

«Работа депутата – это политика, работа тренером – это спорт. Задача депутата – работа над законопроектами, что очень важно. Это очень ответственная работа, где нужно стремиться к победе. Так же и в спорте.

Чтобы подготовить профессионала или команду, необходимо много работать. В целом, работы депутата и тренера похожи», – заявил Газзаев.

«В перерыве достал икону, и каждый ее поцеловал». Газзаев вспомнил, как вдохновлял ЦСКА в финале Кубка УЕФА
 

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