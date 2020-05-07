Тренер «Леганеса» о пенальти «Барсы»: «В нашей штрафной такой фол бы не свистнули»

Тони Амор, ассистент главного тренера Хавьера Агирре, после матча с «Барселоной» (0:2) прокомментировал пенальти, реализованный во втором тайме .

«Пенальти был очень суровым наказанием, на мой взгляд, это не пенальти.

Это был абсолютно нормальный игровой момент. Уверен, в нашей штрафной площади такой фол бы не свистнули.

В матче с (1:2) нам не дали пенальти при счете 0:0. Ошибки случаются, но мы не жаловались на судей на протяжении всего сезона.

Я не знаю, почему удалили Хавьера Агирре, у арбитра были свои причины. Мы гордимся командой и уверены, что будем двигаться вперед», – сказал Амор.

Главным арбитром игры «Барселона» – «Леганес» был Хуан Мартинес Мунуэра.