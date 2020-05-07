Тренер «Леганеса» о пенальти «Барсы»: «В нашей штрафной такой фол бы не свистнули»

Теги Барселона Лионель Месси Хавьер Агирре Ла Лига судьи Леганес Хуан Мартинес Мунуэра Футбол

Тони Амор, ассистент главного тренера «Леганеса» Хавьера Агирре, после матча с «Барселоной» (0:2) прокомментировал пенальти, реализованный во втором тайме Лионелем Месси.

«Пенальти был очень суровым наказанием, на мой взгляд, это не пенальти.

Это был абсолютно нормальный игровой момент. Уверен, в нашей штрафной площади такой фол бы не свистнули.

В матче с «Вальядолидом» (1:2) нам не дали пенальти при счете 0:0. Ошибки случаются, но мы не жаловались на судей на протяжении всего сезона.

Я не знаю, почему удалили Хавьера Агирре, у арбитра были свои причины. Мы гордимся командой и уверены, что будем двигаться вперед», – сказал Амор.

Главным арбитром игры «Барселона» – «Леганес» был Хуан Мартинес Мунуэра.

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