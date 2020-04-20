Агент Хакими: «Цель Ашрафа – играть за «Реал»

Алехандро Камано, агент правого защитника «Реала» , выступающего в дортмундской «Боруссии» на правах аренды, подтвердил, что по окончании сезона игрок вернется в мадридский клуб.

«После сезона он вернется в . Он хочет играть так же, как в этом сезоне, а он выходит в старте в каждом матче.

У нас замечательный диалог с «Реалом». Мы договоримся, не забывая о главной цели, – рано или поздно сыграть за «Реал», поскольку для него это лучший клуб в мире», – сказал агент в интервью Onda.

Аренда Хакими в рассчитана до 30 июня 2020 года.