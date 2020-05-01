Стэн Коллимор: «Ливерпуль»-2019/20 не войдет в список величайших команд АПЛ за всю историю»

Бывший нападающий высказался о выступлениях «красных» в этом сезоне.

«Ливерпуль» – отличная команда, она заслуженно станет чемпионом через 2 матча.

Однако хотя я и буду праздновать успех моего старого клуба, также буду сокрушаться о том, что «Ливерпуль» доминировал не только потому, что команда Юргена Клоппа была настолько хороша, но и из-за того, что многие их соперники выступали плохо.

Такое доминирование не ставит клуб в список величайших команд за всю историю. Суть в том, что лишь немногие клубы способны усилять состав, так как у них самый большой бюджет, что ставит другие команды в разных лигах в невыгодное конкурентное положение.

В этом сезоне «Ливерпуль» показывал исключительную игру, но станет ли он одним из лучших клубов Англии всех времен? Нет, не станет по вышеуказанным причинам», – заявил Коллимор.