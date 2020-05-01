Рио Фердинанд: «Надеюсь, «МЮ» финиширует в топ-4. Я верю в Сульшера»

Защитник выразил надежду, что команда пробьется в топ-4 по итогам сезона .

«Я надеюсь, что «МЮ» финиширует в топ-4. С таким составом они должны это делать.

Погба снова в форме, как и Рэшфорд. Говорят, Погба очень хорошо выглядит на тренировках. Вместе с Бруну он может сформировать продуктивный дуэт в центре поля в тройке с кем-то вроде Мактомини.

Не будем забывать, что «Юнайтед» выдал хорошую серию перед приостановкой сезона – обыграл и .

Серия без поражений составляет уже порядка 10 матчей, и все больше проявляются тренерские качества Сульшера.

Я никогда не терял веры в Оле, несмотря на критику в его адрес. Я верю в него, и если он выведет команду в топ-4, это будет хорошая работа.

Также перед ним еще стоят задачи в , если турнир возобновится», – отметил Фердинанд.