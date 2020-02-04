Розанов о борьбе с раком: «Либо помру, либо буду работать. Анализы улучшаются»

Комментатор Юрий Розанов рассказал о борьбе с раком.

– Не думаю ни про какую пенсию, вы что! Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет. Хочу трудиться дальше!

Сначала считал, что с моим диагнозом год – подарок Божий. Однако мало, хочется еще. И анализы улучшаются. Если так, может, впервые за 25 лет выпью на Новый год нормального шампанского, хоть оно и уступает безалкогольному. Я и в минувшем декабре хотел пригубить в знак того, что почти поправился.

После лечения становилось лучше, лучше, лучше… Посчитал себя близким к выздоровлению. Но 26 числа пришли результаты МРТ, доктор попросил срочно приехать. «У вас, – говорит, – десять новых образований». Делаю томографию: легкие куда ни шло, но добавился надпочечник, и все двинулось в голову.

Дико благодарен докторам, не потерявшим присутствия духа: «Ваши образования пока маленькие, с ними можно бороться». – «У меня уже было «химий» штук двадцать». – «И еще будет двадцать. Это жизнь, борьба».

Настроил себя, что делать. В конце мая были очередные КТ и МРТ. 4 июня закончилась одна «химия», 17-го начинается другая. Я полностью в этом кругу и, конечно, опасался, потому что улучшения не наступало. Каждое следующее обследование хуже предыдущего.

Теперь услышал: последняя КТ – с улучшениями. Легче на душе, хотя основной-то очаг в голове сейчас. Кибернож, вирутозная работа, шесть часов в течение двух дней лежишь в темноте… Но жена, вижу, счастливая оттого, что появился небольшой позитив.

– Что такое кибернож?

– Точечное радиооблучение. У меня их было столько, что глобально облучать организм уже не очень хорошо. А эта штука воздействует избирательно. На участки, очаги. Филигранно выжигает.

– «Химия» – жесткая вещь?

– Конечно, состояние после «химии» приятным не назовешь. Сама процедура – обычная капельница. Катетер, баночка с лекарством, которое должно убить болезнь.

Но после цикла трехнедельный перерыв. Ноги подкашиваются, водит вправо-влево, пропадает аппетит. Закономерные последствия, – сказал Розанов.

«Искали инсульт – оказалось, что метастазы в голове». Розанов впервые рассказал про рак