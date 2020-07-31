«РБ Лейпциг» – «ПСЖ»: кто из немецких тренеров выведет свою команду в финал?

Сегодня, в 22:00, «РБ Лейпциг» встретится с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Матч пройдет в Лиссабоне, на стадионе «Эштадиу да Луш».

«ПСЖ» впервые за 25 лет сыграет в 1/2 финала турнира. Сможет ли Тухель исполнить давнюю мечту болельщиков парижского клуба и выйти с командой в финал?

Winline отдает предпочтение номинальным гостям: кэф на победу парижского клуба – 1.77, на победу «Лейпцига» – 4.31. В этом розыгрыше ЛЧ соперники весьма успешны в атаке: «ПСЖ» забивал во всех играх турнира, «Лейпциг» – в 6 из 7 матчей (в каждом – больше одного мяча). Исход «обе команды забьют» оценивается в 1.51.

«ПСЖ» – один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов после «Баварии» (кэф – 3.60, на немецкий клуб – 1.50). Поставить на победу «Лейпцига» в турнире можно с кэфом 10 (на победу «Лиона» – 18).

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