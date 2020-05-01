«Локомотив» подписал 20-летнего вратаря «Носты» Савина

объявила о трансфере вратаря Андрея Савина в «Локомотив».

«Андрей Савин перешел в «Локомотив». Клубы заключили контракт по переходу футболиста. Мы желаем Андрею дальнейших успехов и достижений в новом клубе», – говорится в сообщении «Носты».

Прошлый сезон 20-летний игрок провел в аренде в «Казанке».

Новые люди в «Локо»: игроков ищет итальянский друг «продавца обоев», а академию может возглавить бывший директор Ла Масии

У киперов «Локо» теперь есть пушка для удара (повторяет даже звук). Стоп, а откуда вообще берется звук удара?