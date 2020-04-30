Семак об Азмуне: «Только приветствую желание перейти в более сильный чемпионат»

Главный тренер высказался об интересе европейских клубов к нападающему .

– Что с истекающими контрактами Ивановича, Кузяева, Смольникова, Жиркова и остальных? Если с Дзюбой все понятно, то по другим игрокам вопрос открыт.

– Клуб уже объявлял, что никаких переговоров до возобновления чемпионата не будет. Все будет тогда, когда мы начнем играть.

– Очень много слухов про интерес к Азмуну со стороны итальянских клубов. Вы не боитесь его потерять?

– Сейчас Азмун – игрок «Зенита». Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост – самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет.

Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться – найти ушедшему замену, – сказал Семак.

Ранее сообщалось, что 25-летний иранец интересен «Наполи» и «Милану».