Это случилось! В приложении Sports.ru для iOS появилась темная тема

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«Сделайте темную тему!» – одна из самых частых просьб, которую мы слышали от пользователей приложения Sports.ru на iOS. 

Вы просили – мы сделали!

В App Store стало доступно обновление приложения Sports.ru, в котором есть темная тема. Она будет работать на устройствах с iOS 13.

Чтобы включить темную тему:

  1. Зайдите в настройки приложения Sports.ru.
  2. Выберите раздел «Оформление и интерфейс».
  3. Включите темную тему.

Если же у вас по умолчанию выбрана на устройстве темная тема – она включится автоматически и в приложении Sports.ru.

Помимо этого, в этом обновлении мы улучшили отображение тестов и игр, а в персональной ленте появился календарь матчей ваших любимых команд и турниров.

Обновляйтесь прямо сейчас!

Скачать/обновить приложение Sports.ru для iOS

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