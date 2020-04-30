Это случилось! В приложении Sports.ru для iOS появилась темная тема

«Сделайте темную тему!» – одна из самых частых просьб, которую мы слышали от пользователей приложения Sports.ru на iOS.
Вы просили – мы сделали!
В App Store стало доступно обновление приложения Sports.ru, в котором есть темная тема. Она будет работать на устройствах с iOS 13.
Чтобы включить темную тему:
- Зайдите в настройки приложения Sports.ru.
- Выберите раздел «Оформление и интерфейс».
- Включите темную тему.
Если же у вас по умолчанию выбрана на устройстве темная тема – она включится автоматически и в приложении Sports.ru.
Помимо этого, в этом обновлении мы улучшили отображение тестов и игр, а в персональной ленте появился календарь матчей ваших любимых команд и турниров.
Обновляйтесь прямо сейчас!
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