«Зенит-2» может пройти лицензирование для ФНЛ. Клуб стал 3-м в ПФЛ

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«Зенит» подал документы на лицензирование своей второй команды для выступления в Олимп-ФНЛ, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, петербургский клуб подал заявку в качестве резервной – на случай, если в ФНЛ окажется нечетное количество команд.

В минувшем сезоне «Зенит-2» занял третье место в группе «Запад» Олимп-ПФЛ.

Ранее РФС принял решение сохранить в ФНЛ всех вылетевших по итогам досрочно завершенного сезона и добавить победителей пяти зон зональных турниров второго дивизиона. При этом максимально допустимое количество участников – 22.

Процедуру лицензирования для ФНЛ также проходят «Алания», «Олимп-Долгопрудный» и липецкий «Металлург».

«Химки», занявшие в минувшем сезоне ФНЛ второе место, вероятно, не будут выступать в РПЛ и останутся в подэлитном дивизионе.

«Зенит-2» выступит в ПФЛ в следующем сезоне

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