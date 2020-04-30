«Зенит-2» может пройти лицензирование для ФНЛ. Клуб стал 3-м в ПФЛ

«Зенит» подал документы на лицензирование своей второй команды для выступления в Олимп-ФНЛ, сообщает «Матч ТВ».
По данным источника, петербургский клуб подал заявку в качестве резервной – на случай, если в ФНЛ окажется нечетное количество команд.
В минувшем сезоне «Зенит-2» занял третье место в группе «Запад» Олимп-ПФЛ.
Ранее РФС принял решение сохранить в ФНЛ всех вылетевших по итогам досрочно завершенного сезона и добавить победителей пяти зон зональных турниров второго дивизиона. При этом максимально допустимое количество участников – 22.
Процедуру лицензирования для ФНЛ также проходят «Алания», «Олимп-Долгопрудный» и липецкий «Металлург».
«Химки», занявшие в минувшем сезоне ФНЛ второе место, вероятно, не будут выступать в РПЛ и останутся в подэлитном дивизионе.