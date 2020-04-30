Марко Николич: «Я наблюдал за лучшими тренерами в «Реале» и «Аталанте». Изучал языки – английский, итальянский»

Главный тренер рассказал о том, как учился у специалистов «Реала» и «Аталанты».

– Что вы раньше знали о вашей новой команде?

– «Локомотив» на слуху в Европе. Здесь хорошее сочетание молодых и опытных футболистов. Важно, что за «Локомотивом» стоит большая компания – РЖД.

У команды потрясающие болельщики. «Локомотив» с точки зрения организации работы клуба стоит на ступень выше всех моих предыдущих мест работы.

– Вы из-за травмы рано закончили игровую карьеру. Это для вас как для тренера плюс или минус?

– Играть я завершил на молодежном уровне. И сразу же начал тренировать в юношеской коман­де, где проработал шесть лет. В том числе и в сборной Сербии U-19.

На данный момент я уже 13 лет в профессиональном футболе. Считаю, что я в 40 лет все еще молод. Но у меня уже большой опыт, потому что все эти 13 лет я работал. Думаю, что это будет моим преимуществом.

– Трудно было убить в себе футболиста и стать тренером?

– Мне – нет. Я окончил два спортивных университета. Прошел все возможные программы по лицензированию.

Путешествовал по Европе и наблюдал за лучшими тренерами в «Реале», в «Аталанте». Изучал языки – английский, итальянский… Пытался получить как можно больше знаний и инвестировать в себя, – сказал Николич.