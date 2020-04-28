Кике Сетьен: «Правило пяти замен навредит «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» считает, что правило пяти замен негативно скажется на команде.

Клубам временно разрешили делать по пять замен за матч, чтобы снизить риск травм.

«Я думаю, что правило пяти замен навредит нам, потому что мы решали исходы многих матчей на последних минутах, а сейчас у наших соперников будут свежие игроки.

Скоро будет много матчей. Жара скажется на игре и может повлиять на травмы. Мы надеемся, что вся эта ситуация принесет меньше вреда, чем люди полагают.

Возможно, будет много травм, как в Германии, потому что мы почти два месяца сидели на диване, а не играли», – сказал Сетьен.

Менять 3 игроков разрешили только в середине 90-х. Сейчас можно делать по 5 замен (временно)