Луиш Фигу: «Роналду сделал «Реал» великим, а «Реал» сделал великим Криштиану»

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу поделился мнением о форварде , который сейчас выступает за «Ювентус».

«Криштиану сделал великим, а «Реал» сделал великим Криштиану.

Любая команда хотела бы иметь его в составе, потому что он гарантирует забитые голы. И немало голов, как мы хорошо знаем. Это главное», – цитирует Фигу As со ссылкой на Club del Deportista.

Криштиану выступал за «Реал» в 2009-2018 годах. В составе мадридского клуба он выиграл 15 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов.

Роналду вернулся в 2003-й, Гризманн с косичкой, Канте и Янг – с волосами. Неожиданные прически футболистов после карантина