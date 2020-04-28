Мэр Лондона: «Я болею за «Ливерпуль», поэтому хочу возвращения АПЛ, но нельзя, чтобы болельщики собирались у стадионов»

Мэр Лондона Садик Хан выразил опасения в связи с возобновлением сезона в чемпионате Англии.

«Я обеспокоен любыми действиями, которые могут непреднамеренно привести к распространению вируса.

Позвольте мне признаться. Несмотря на то, что я из южного Лондона, я поддерживаю , поэтому небольшая часть моего мозга очень хочет, чтобы сезон возобновился. Но большая часть мозга говорит, что главное – безопасность.

Всем нам нужно ободриться, нет ничего более радостного для любителей спорта, чем смотреть его по телевизору, даже без болельщиков. Но мы должны быть уверены, что случайно не дадим вирусу возможность распространяться.

Я знаю человеческую натуру, болельщики выйдут на улицу, чтобы увидеть тренера, окунуться в атмосферу, послушать игроков на стадионе, даже если их не пустят. Захотят увидеть, как тренер уходит, купить футболки и шарфы. Полиция и самоуправление должны обеспечивать соблюдение правил.

Нельзя, чтобы болельщики собирались вокруг стадионов. Мы не хотим, чтобы клубы АПЛ в Лондоне собирали болельщиков. Будет матч «Тоттенхэм» – «Арсенал». Очень важно, чтобы клубы сотрудничали с полицией и другими органами», – сказал Хан в интервью LBC.

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