Домашние матчи «Ливерпуля» в АПЛ могут пройти на нейтральных стадионах

«Ливерпуль» может провести свои домашние матчи АПЛ на нейтральных полях, сообщает The Times.
Власти обеспокоены, что на ключевых играх сезона, например с участием мерсисайдцев, болельщики будут собираться у стадионов, нарушая правила социального дистанцирования, принятые в период пандемии коронавируса.
«Ливерпулю» осталось провести четыре домашних матча в чемпионате – с «Кристал Пэлас», «Астон Виллой», «Бернли» и «Челси».
Команда Юргена Клоппа занимает первое место в АПЛ, на 25 очков опережая «Манчестер Сити».
АПЛ возобновится 17 июня матчами «Ман Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд» (The Telegraph)