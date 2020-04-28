Домашние матчи «Ливерпуля» в АПЛ могут пройти на нейтральных стадионах

может провести свои домашние матчи АПЛ на нейтральных полях, сообщает The Times.

Власти обеспокоены, что на ключевых играх сезона, например с участием мерсисайдцев, болельщики будут собираться у стадионов, нарушая правила социального дистанцирования, принятые в период пандемии коронавируса.

«Ливерпулю» осталось провести четыре домашних матча в чемпионате – с , , и .

Команда Юргена Клоппа занимает первое место в АПЛ, на 25 очков опережая «Манчестер Сити».

АПЛ возобновится 17 июня матчами «Ман Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд» (The Telegraph)