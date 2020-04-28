Министр спорта РФ о зрителях на матчах: «Приветствуем это. Значительная и общая победа правительства, РФС и РПЛ»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение о допуске болельщиков на трибуны после возобновления РПЛ.

– Олег Васильевич, как вы оцениваете рестарт футбольного чемпионата в присутствии зрителей?



– Считаю это значительной и общей победой правительства Российской Федерации, Российского футбольного союза, российской Премьер-лиги и всего спортивного сообщества.

Мы достаточно серьезно готовили и прорабатывали данный вопрос, в том числе возвращение иностранных футболистов и специалистов, регламент проведения турнира. Я и все мои коллеги по министерству спорта приветствуем это решение.

Фактически это первый элемент системы возрождения и восстановления спортивной деятельности наряду с возобновлением учебно-тренировочного процесса сборных команд.

Важно, что футбольный чемпионат возобновится в присутствии зрителей, пусть и при небольшом их количестве. Я смотрел матчи Бундеслиги, ощущения очень странные – эмоций недостаточно, без зрителей матчи выглядят не так, как мы к этому привыкли.

Спортсмены играют не только для себя, но и для зрителя, создавая уникальную атмосферу единения. Эмоциональная положительная энергетика, которая будет на стадионах со зрителями, дополнительно даст импульс спортсменам, болельщикам и СМИ.

Это целый мир спорта, и рад, что вместе с РФС мы предлагаем некую модель. Надеюсь, что и другие командные виды спорта будут использовать эту модель. Самый важный первый шаг на этом пути мы сделали.

– Когда можно будет рассчитывать на полноценное возвращение зрителей на стадионы?

– Гадать, когда арены вновь смогут наполняться на 100%, не буду. Вы знаете, что существует достаточно сложная ситуация, и она в каждом регионе страны различается.

Надеюсь, все три этапа, в рамках которых рекомендуют действовать Роспотребнадзор и Минспорт, пройдем быстро, и привычная жизнь вернется в том числе и на стадионы, где все болельщики смогут присутствовать на трибунах.

Надеюсь на понимание болельщиков, что не все они смогут попасть на матчи своих команд, а при посещении стадионов будут внимательно выполнять требования Роспотребнадзора, соблюдать регламент, который разработан РФС, РПЛ.

Безопасность и здоровье людей – главный приоритет, – сказал Матыцин.

Вчера стало известно, что РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня. Трибуны можно будет заполнить максимум на 10%.

Кажется, РПЛ и правда вернет зрителей. Вот какой будет вместимость стадионов