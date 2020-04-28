Джордан Хендерсон: «Странно выиграть трофей и получить его при пустых трибунах. С этим нужно справиться»

Капитан поделился мыслями по поводу возможного возобновления сезона в Англии.

«Конечно, все будет ощущаться совсем иначе, потому что выиграть трофей и получить его при пустых трибунах – это довольно-таки странно.

Еще ничего не закончилось. Нам предстоит проделать большую работу, и мы все еще должны выступать на высшем уровне до самого конца сезона, потому что хотим закончить его так сильно, как это возможно.

После этого, независимо от того, выиграем мы трофей или произойдет что-то еще, вручение титула без фанатов... с этим нужно просто справиться. Надеюсь, что мы выиграем. «Ливерпуль» все еще находится в очень хорошем положении.

Это будет значить, что мы выиграли Премьер-лигу, и все мы будем очень счастливы, но после этого мы начнем смотреть в будущее. Я уверен, что мы как-то отпразднуем вместе, когда фанатам разрешат вернуться на стадион», – сказал Хендерсон в эфире ВВС.