Владелец «Торпедо»: «Задачи повышения в следующем сезоне не стоит. Нужно закрепиться в ФНЛ»

Владелец рассказал о целях команды на предстоящий сезон после ухода президента .

«У нее кончился контракт, дальше по обоюдному согласию мы решили его не продлевать. За все, что она сделала, я ей выражаю огромную благодарность. Уверен, что мы будем продолжать человеческие отношения.

Это чисто бизнес-решение – контракт закончился, и стороны решили его не продлевать, здесь нет никакого конфликта и никаких претензий к Елене Васильевне со стороны администрации клуба.

Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым.

На сезон-2020/21 – закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит», – сказал Авдеев.