«Мордовия» обратилась за помощью к владельцу Fix Price Ломакину. Долги клуба – 150 млн рублей

«Мордовия» пока не может найти инвесторов на следующий сезон.
Сообщается, что возможность выступления «Мордовии» в следующем сезоне Олимп-ФНЛ остается под большим вопросом.
По информации Sportbox.ru, клуб обращался за помощью к владельцу «Родины» Сергею Ломакину. Ему принадлежит сеть магазинов Fix Price.
Известно, что долг «Мордовии» составляет 150 миллионов рублей. Клуб завершил минувшее первенство в ФНЛ на последнем месте.
Ранее сообщалось, что Ломакин может приобрести «Химки». Однако он был готов сделать это только при условии полного контроля над деятельностью клуба.