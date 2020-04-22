«Мордовия» обратилась за помощью к владельцу Fix Price Ломакину. Долги клуба – 150 млн рублей

Теги Олимп-ФНЛ Мордовия Сергей Ломакин Sportbox деньги Родина Москва Футбол

«Мордовия» пока не может найти инвесторов на следующий сезон.

Сообщается, что возможность выступления «Мордовии» в следующем сезоне Олимп-ФНЛ остается под большим вопросом.

По информации Sportbox.ru, клуб обращался за помощью к владельцу «Родины» Сергею Ломакину. Ему принадлежит сеть магазинов Fix Price.

Известно, что долг «Мордовии» составляет 150 миллионов рублей. Клуб завершил минувшее первенство в ФНЛ на последнем месте.

Ранее сообщалось, что Ломакин может приобрести «Химки». Однако он был готов сделать это только при условии полного контроля над деятельностью клуба.

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