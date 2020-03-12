Президент «Ростова»: «Если есть возможность, надо доиграть чемпионат. Мы можем побороться за ЛЧ»

Президент поделился мыслями по поводу возможного возобновления чемпионата России.

– Ваше мнение по поводу доигровки или приостановки чемпионата России.

– Наше мнение в этом вопросе не имеет никакого значения. Есть рекомендации УЕФА, согласно которым следует доиграть национальные чемпионаты. Есть РФС, который принял окончательное решение. Нет никакой разницы, как участники соревнований относятся к данному вопросу.

Если есть такая возможность, то мы, конечно, выступаем за доигровку. Если бы чемпионат остановили, то мы бы напрямую попали в групповой этап Лиги Европы. С другой стороны, мы теперь имеем возможность побороться за место в Лиге чемпионов, но также можем и опуститься ниже занимаемого в данный момент места.

Это футбол, и по спортивному принципу, если есть возможность, то надо обязательно доигрывать чемпионат. В любом случае, лучше, чтобы все решалось на футбольном поле и болельщики имели возможность посмотреть игру команды хотя бы по телевизору.

– Вас не смущает, что некоторые клубы начали тренировки раньше других и для всех не получилось создать равные условия по выходу из самоизоляции?

– Меня ничего не смущает, я слышал слухи, что якобы кто-то на пару дней раньше начал тренироваться. И что? У каждого своя ситуация в регионе и команде.

А у нас нет длинной скамейки, как у других клубов, и бюджет у нас в несколько раз меньше. Так что, давайте теперь уровняем бюджеты что ли? Чтобы все были в равных условиях. Это несерьезно.

Я не верю, что кто-то из моих коллег может жаловаться на сложившуюся ситуацию, – заявил Арутюнянц.

Напомним, возобновить розыгрыша чемпионата России планируется 21 июня.