«Иногда казалось, что в России все болеют за «Спартак». Жоао Карлос о красно-белых

Бывший защитник «Анжи» и поделился воспоминаниями о выступлении за московский клуб с 2013 по 2015 год.

— Какие воспоминания у вас остались о «Спартаке»?

— Наилучшие. «Спартак» совсем не похож на «Анжи». Эта команда намного популярнее, по-настоящему народная. «Спартак» — это торсида. Куда бы ты ни ехал играть, везде чувствовал сумасшедшую поддержку болельщиков, их объятия.

Иногда казалось, что в России все болеют за «Спартак». Почти на каждой игре собирался целый стадион, поэтому давление на игроков было огромным.

К большому сожалению, в «Спартаке» у меня было много травм и я сыграл не так много матчей, как хотелось бы. Но все равно некоторые из них врезались в память, в первую очередь встречи с ЦСКА и «Зенитом», которые неизменно проходили при аншлаге. Да почти на всех выездах спартаковцы собирали максимальную аудиторию.

— Зарплата в «Спартаке» у вас наверняка была заметно меньше, чем в «Анжи»?

— Нет, в Москве меня тоже ценили высоко. Вероятно, потому, что до этого я регулярно играл за «Анжи», причем в звездной компании. Признаться, перед переходом в «Спартак» у меня было несколько предложений из Европы, Бразилии и из той же России. Но мы с моим агентом выбрали «Спартак». Не в последнюю очередь потому, что моя игра нравилась Карпину, тогдашнему тренеру команды.

Так что зарплату в «Спартаке» я получал примерно такую же, как в . Другое дело, что в махачкалинском клубе премиальные были больше. Вот здесь — да, разница была, и существенная, – сказал бразилец.