Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о пандемии коронавируса и поддержал заразившегося форварда Павла Погребняка.

«Полностью согласен с Павлом Погребняком насчет слов о том, что кто не верит в коронавирус, тот дурачок. Это серьезная ситуация, к этому надо строго относиться.

Не надо устраивать какие-то вечеринки, празднования, у нас до сих пор собираются толпами, встречаются, что-то празднуют и отмечают. У нас просто русский народ сначала думает, что это все фигня и пронесет, а потом, когда смерть кого-то забирает, то уже по-другому думают. Поэтому нужно делать все, чтобы обойти все риски.

Павлу и его семье я желаю быстрого выздоровления, чтобы у них в легкой форме все прошло, а Паше скорейшего возвращения на поле. Он долго без футбола не может», – сказал Павлюченко.