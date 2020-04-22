Райан Гиггз: «С ван Галом было слишком много тактики, с Фергюсоном – выходишь и играешь»

Бывший полузащитник сравнил бывших тренеров манкунианцев сэра и Луи ван Гала.

«У сэра Алекса было все – управление раздевалкой, дисциплина, определенные стандарты, тактические знания, понимание игроков... Однако с ним ты просто выходишь и играешь, ведь у нас были такие классные футболисты, которые были вместе долгое время. Каждый игрок знал свою роль, это был всего лишь вопрос подбора состава.



С Луи все было наоборот. С ним мы играли по разным системам, тогда как при сэре Алексе мы более или менее играли по одной системе и корректировали ее. Не могу вспомнить, чтобы мы когда-либо играли с тремя центральными защитниками. Возможно, всего один или два раза, когда нам нужно было отстоять счет, но в других случаях такого не было.

Луи много работал с нами на тренировках касательно игровых и тактических приемов. У нас было много подобных встреч, иногда это было слишком для игроков! С сэром Алексом все было довольно просто. Я не говорю, что у нас не было собраний, но у нас были такие хорошие игроки, что тренеру просто нужно было объяснить им один раз. Так, например, Пак Чжи Сун выйдет и полностью закроет Пирло, причем сделает это блестяще.

Дисциплина – это единственное, что объединяет ван Гала и Фергюсона. Определенные стандарты на тренировках и в матчах, а также вера в молодых игроков», – рассказал Гиггз.