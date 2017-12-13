Хавбек «Санкт-Паули» Тащи: «В Европе к геям нормально относятся, но не знаю ни одного гея в футбольном мире Германии»

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Украинский хавбек «Санкт-Паули» Борис Тащи рассказал об отношении к геям

– Если бы в Германии Сергей Рафаилов сказал, что в его клубе не будет геев, пресса его просто уничтожила бы?

– Да, 100%. У меня к этому свое отношение. Я считаю, что каждый человек вправе делать то, что он хочет. У каждого должна быть свобода выбора. Я считаю, что это абсолютно нормально и правильно. 

– У вас в команде геи есть? 

– Нет. Может, есть какие-то скрытные, но так – нет. Чтобы сказать официально, кто сегодня гей в футбольном мире Германии – я не знаю ни одного.

К этому относятся нормально в Германии, не только в Санкт-Паули. Вообще в Европе к этому относятся нормально, – цитирует Тащи украинская Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал «Бомбардир».

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