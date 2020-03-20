Вице-президент «Ботафого» Ротенберг: «Яя Туре не держит слово. Он не стоит ногтя Хонды»

Вице-президент «Ботафого» Рикардо Ротенберг раскритиковал полузащитника .

«Ботафого» в пятницу объявил о прекращении переговоров с Туре. Дело в том, что стороны вели переговоры с февраля, в марте они были близки к закрытию сделки. Однако футболист заявил, что его жена не хотела бы жить в Рио, и отказался от перехода.

При этом уже в этом месяце Туре появился в кампании кандидата в президенты бразильского клуба «Васко да Гама», который пообещал подписать 37-летнего ивуарийца, если выиграет выборы.

«Предложение «Васко» показывает, что Яя не хочет играть в футбол, потому что он подписал что-то на следующий сезон. Он парень, который не держит свое слово. У него есть позиция, но нет характера.

Я мог бы прямо сказать «Ботафого», что не заинтересован в переходе, как это делает «Ботафого», когда нам предлагают игрока. Сегодня у нас нет желания видеть его с нами. Как сказала Хелено де Фрейтас, – команда не для трусов.

Яя не заслуживает носить футболку «Ботафого». Он не Хонда. Слава богу, в «Ботафого» именно Хонда, а не Яя. Он не стоит и ногтя Хонды за пределами поля. Я заблокировал его контакт в телефоне. Ноги его в «Ботафого» не будет. Даже не хочу слышать потом его оправдания», – сказал Ротенберг.