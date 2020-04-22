Гендиректор «Химок»: «Наверное, неправильно существовать в Премьер-лиге за бюджетные деньги»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал о ситуации с финансированием клуба.

– На следующей неделе мы будем встречаться с руководством города, Московской области, министром спорта, будут расставлены точки по всем параметрам, в том числе бюджету. На данный момент мы в поиске инвестора.

Со стороны правительства Московской области ведутся переговоры, они прикладывают максимум усилий. Естественно, мы надеемся, что вопрос решится. Сейчас пока рано говорить конкретно. Документы на лицензирование мы подали. Ждем встречи на следующей неделе.

– Информация о том, что финансирование Премьер-лиги для «Химок» не подтверждено, прошла еще зимой. Говорят, именно с этим была связана отставка . Так ли это?

– Перед сезоном была поставлена задача по выходу в Премьер-лигу. Мы к этому шли, но зимой вектор поменялся. Четыре человека покинули команду, но остальные ребята остались в команде. Отставка тренера – это было желание самого тренера.

– Действительно ли, что уже тогда со стороны областного руководства прошла информация, что Премьер-лигу область финансировать не будет?

– Я соглашусь с : существовать в Премьер-лиге за бюджетные деньги – это, наверное, неправильно. Поэтому мы все это время были в поисках, вели переговоры с инвесторами.

– Есть информация, что группа инвесторов во главе с Сергеем Ломакиным готова инвестировать в клуб, но при этом одним из важнейших условий будет являться то, что клуб эти инвесторы забирают.

– По этому вопросу я знаю ровно столько же, сколько вы. Из прессы. Со мной никто по этому поводу не разговаривал, поэтому мне ответить на этот вопрос тяжело, – сказал функционер.

По итогам досрочно завершенного сезона получили право на выход в РПЛ, но у клуба возникли проблемы с финансированием.

У «Химок» нет денег на РПЛ и, кажется, даже ФНЛ. В Премьер-лиге может остаться 15-е место