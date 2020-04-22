Моуринью об уходе Златана в «Барсу»: «Он сказал, что должен взять ЛЧ. Я ответил: «Может, ты уйдешь, и «Интер» победит»

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Бывший тренер «Интера» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий «Тоттенхэм», поделился воспоминаниями о переходе форварда Златана Ибрагимовича в «Барселону».

Ибрагимович перешел в «Барселону» летом 2009 года, после чего «Интер» выиграл Лигу чемпионов-2009/10.

«Он пришел в раздевалку и сказал мне: «Я ухожу. Я должен выиграть Лигу чемпионов».

Мои итальянские помощники были вне себя, так как думали, что без него победить [в ЛЧ] будет невозможно. Одноклубники Златана тоже не хотели его терять. Я переживал, но закончил разговор так: «Может быть, ты уйдешь, и мы победим».

Затем я сказал исполнительному директору Марко Бранке, что если Ибра хочет перейти в «Барселону», мы попытаемся подписать Самюэля Это’О. Он и Диего Милито могли дать команде нечто другое в плане тактики», – рассказал Моуринью.

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