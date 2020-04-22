Сами Хедира: «Роналду – один из лучших в истории и пример для всех игроков»

Полузащитник высказался о форварде туринцев Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду – выдающийся игрок, а также фантастический человек. Я играю с ним уже семь лет – пять в и два в «Ювентусе».

На мой взгляд, он один из лучших в истории футбола, беря во внимание его качества и амбиции.

Роналду всегда хочет побеждать, даже на тренировках. Он пример для всех людей и для всех футболистов, потому что Криштиану – один из величайших в истории футбола.

Я очень рад, что могу тренироваться с ним», – заявил Хедира.