Сами Хедира: «Роналду – один из лучших в истории и пример для всех игроков»

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Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира высказался о форварде туринцев Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду – выдающийся игрок, а также фантастический человек. Я играю с ним уже семь лет – пять в «Реале» и два в «Ювентусе». 

На мой взгляд, он один из лучших в истории футбола, беря во внимание его качества и амбиции. 

Роналду всегда хочет побеждать, даже на тренировках. Он пример для всех людей и для всех футболистов, потому что Криштиану – один из величайших в истории футбола. 

Я очень рад, что могу тренироваться с ним», – заявил Хедира.

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