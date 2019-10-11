«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона и парка развлечений

«Интер» и «Милан» представили мэрии Милана предварительный проект строительства новой арены и парка развлечений в районе «Сан-Сиро».

Проект состоит из двух концепций и предусматривает реконструкцию и частичное сохранение нынешнего стадиона, который войдет в торгово-спортивный кластер для круглогодичного посещения.

При этом зеленая зона будет увеличена почти вдвое – до 106 тысяч квадратных метров.

Проект оценивается свыше 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что вместимость нового стадиона составит 60 тысяч зрителей.

🏟️ | STADIO



Inter e Milan hanno presentato i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Meazza” e la creazione di un nuovo Distretto per lo Sport e il Tempo Libero a San Siro



👉 https://t.co/w6R099XwpD#FCIM @NuovoStadioMI pic.twitter.com/FkM9ZbktrK — Inter (@Inter) May 7, 2020

У «Интера» и «Милана» будет новый стадион. Они хотят снести «Сан-Сиро», но мэр против