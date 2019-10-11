«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона и парка развлечений

Теги Интер Милан серия А Италия фото Sports.ru Сан-Сиро стадионы Футбол

«Интер» и «Милан» представили мэрии Милана предварительный проект строительства новой арены и парка развлечений в районе «Сан-Сиро».

Проект состоит из двух концепций и предусматривает реконструкцию и частичное сохранение нынешнего стадиона, который войдет в торгово-спортивный кластер для круглогодичного посещения.

При этом зеленая зона будет увеличена почти вдвое – до 106 тысяч квадратных метров.

Проект оценивается свыше 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что вместимость нового стадиона составит 60 тысяч зрителей.

У «Интера» и «Милана» будет новый стадион. Они хотят снести «Сан-Сиро», но мэр против

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья