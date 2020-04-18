Член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин оценил вероятность участия команды в и рассказал, как зимой клуб мог стать частным.

— Я проработал вопрос о привлечении двух потенциальных инвесторов, которые были готовы вкладываться в клуб. Не знаю, как и почему было принято решение отказать им, я всего лишь член наблюдательного совета. Но точно знаю, что люди были готовы финансировать клуб из Химок в Премьер-лиге. Моя задача была найти этих спонсоров — я нашел. Дальше начался переговорный процесс с областью и обсуждение юридических тонкостей.

— Инвесторы хотели забрать клуб полностью себе?

— Конечно, а как иначе? Было бы странно финансировать в муниципальный клуб [и не иметь над ним контроля]. Чтобы пройти лицензирование, клубу нужны финансовые гарантии. Инвесторы были готовы их брать на себя и делать клуб частным.

— Если учредитель против частного владения клубом, то, получается, сейчас «Химкам» за пару недель необходимо договориться с инвестором, который выделит несколько сотен миллионов в качестве пожертвования без претензии на власть?

— Вы сами в это верите? Я этим вопросом не занимаюсь. Вчера принял решение для себя, что не буду находиться в этом наблюдательном совете. Что там наблюдать? Мне в свое время поручили выполнить задачу – я выполнил. Нашел двух реальных претендентов, чтобы финансировать клуб. Не одного, а двух. Чтобы можно было выбрать. Никому, видимо, это не нужно.

— Вероятность участия «Химок» в РПЛ оцените как низкую?

— Как минимальную, крайне минимальную. Времени для прохождения лицензирования и предоставления финансовых гарантий остается немного. Надо в районе 400 миллионов, чтобы хотя бы в нижней части таблицы за что-то бороться. А денег нет.

Мне прекрасно известно, что по сегодняшней ситуации клуб за 5 месяцев израсходовал средства, которые были зарезервированы на год. Я не знаю, что будет дальше. Предполагаю, что ПФЛ — это лучший вариант, – сказал Волнушкин.

«Химки» могут объединиться с «Родиной», чтобы заявиться в ФНЛ или, что маловероятно, РПЛ