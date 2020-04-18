Спартак Гогниев: «Алания» очень хочет в ФНЛ. Такие команды должны играть как можно выше»

Главный тренер надеется, что его клуб получит лицензию для участия в ФНЛ.

«Алания» финишировала на 2-м месте в зоне «Юг» . Сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

– Каковы шансы, что в следующем сезоне «Алания» будет играть в ФНЛ?

– Конечно, все зависит от лицензирования. Мы бы очень хотели играть в первом дивизионе. РФС принял решение завершить сезон в ПФЛ. Что тут поделать. Мы остались на втором месте. Хотим попробовать свои силы на новом уровне.

Я двумя руками за то, чтобы мы поднялись в классе. «Алания» достойно играла. Одержали 14 побед подряд.

Поздравляю Астрахань с выходом, но мы в первом круге взяли верх над (3:0). Вторая встреча должна была состояться как раз в конце марта. Старались выполнить задачу – хотели выйти в ФНЛ. Но так сложилось. Нам остается только ждать.

Надо понимать, что «Алания» – клуб с именем. В 1995 году становился чемпионом России. Владикавказ – футбольный город. Болельщики в охотку ходят на стадион, переживают за нас. Даже петицию пишут в РФС, чтобы нас взяли в ФНЛ.

Отлично понимаю, что мальчиками для битья мы там не будем. У нас очень хороший коллектив. Нужно расти, прогрессировать. Народ желает, чтобы мы показали себя уже на другом уровне. Повторяю, надеемся пройти лицензирование.

– Руководство готово вас спонсировать в ФНЛ?

– Нам сказали, что готовы помочь. Все постепенно выстраивается. Другой вопрос – дадут ли нам лицензию? Это уже зависит от руководителей РФС.

– Могут не дать, потому что заняли второе место.

– Да, только из-за этого. А так по большому счету мы готовы, проблем не возникнет. Мы собрались только перед этим сезоном, но удалось найти свою игру, прибавлять от матча к матчу.

Вижу, что мои футболисты готовы играть в ФНЛ. Да, мы не стали первыми. Вмешалась пандемия. Но что тут поделать. Прикладывали серьезные усилия, и теперь все может пойти насмарку.

У нас есть имя, история, традиции. Такие команды, как «Алания», должны играть как можно выше в чемпионате. Очень рад за «Ротор», который теперь будет выступать в Премьер-лиге.

По посещаемости «Алания» на первом месте в зоне «Юг». Пользуясь случаем, хочется попросить РФС обратить на нас пристальное внимание, – сказал Гогниев.

«Аланию» или «Долгопрудный» могут взять в ФНЛ, если в следующем сезоне будет нечетное количество клубов