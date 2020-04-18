ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА: «Будто вчера было»

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Сегодня исполнилось 15 лет со дня победы ЦСКА в финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005.

18 мая 2005 года армейцы обыграли «Спортинг» (3:1) и взяли первый еврокубок в истории России.

«15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!» – говорится в сообщении ЦСКА в твиттере.

Также о победе армейцев вспомнил русскоязычный твиттер УЕФА, выложив видео с голами матча.

На Sports.ru сегодня можно будет посмотреть матч «Спортинг» – ЦСКА в прямом эфире.

«Спортинг», проигравший ЦСКА в финале Кубка УЕФА. Где они сейчас?

Ретро дня. ЦСКА и «Спортинг» в финале Кубка УЕФА-2005

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