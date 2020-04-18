ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА: «Будто вчера было»

Сегодня исполнилось 15 лет со дня победы ЦСКА в финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005.

18 мая 2005 года армейцы обыграли (3:1) и взяли первый еврокубок в истории России.

«15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!» – говорится в сообщении ЦСКА в твиттере.

Также о победе армейцев вспомнил русскоязычный твиттер УЕФА, выложив видео с голами матча.

На Sports.ru сегодня можно будет посмотреть матч «Спортинг» – ЦСКА в прямом эфире.

«Спортинг», проигравший ЦСКА в финале Кубка УЕФА. Где они сейчас?

Ретро дня. ЦСКА и «Спортинг» в финале Кубка УЕФА-2005

15 лет прошло, а было будто вчера 🤩 Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005! #историяЦСКА #15летКубкуУЕФА https://t.co/tnxxYOxQwr pic.twitter.com/fpVZjTvi1E — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 18, 2020