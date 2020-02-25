Гамула об алкоголе: «Перед игрой больше одной бутылки шампанского никогда не пил, после – не считали»

Экс-полузащитник ростовского СКА, а ныне тренер-селекционер в интервью Sports.ru рассказал, как в бытность игроком нарушал режим.

«Федотов (тогдашний тренер СКА – прим.) – культурный, воспитанный человек, но крови его мы много попили. Как бы там ни было, я мог нарушить, но за всю жизнь из-за этого не пропустил ни одной тренировки.

Федотов писал в газетах: «Гамула сделан из гвоздей. Вроде бы и нарушил, и надо поругать, а он выходит и лучше других бегает».

Нарушить – это когда завтра игра, а мы вечером по шампанскому и под утро приходим. Но перед игрой больше одной бутылки шампанского никогда не пил. После – там да, не обращали внимания и не считали», – сказал Гамула.

В 1981-м СКА с Гамулой (он носился как Де Брюйне) взял Кубок СССР. Праздновали все лето, а осенью вылетели в Первую лигу 🍾