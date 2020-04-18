Гендиректор «Ахмата» о возобновлении РПЛ: «Мы были против. Но нас никто не спрашивает – будем играть»

Генеральный директор Ахмед Айдамиров прокомментировал решение доиграть нынешний сезон .

«Главная задача – сохранить прописку в РПЛ. Мы не присутствовали на исполкоме, и я не знаю, как там это все обсуждалось. Но свою позицию мы, как и большинство клубов, в письменном виде выдвинули. Мы были против доигрывания.

Исполком РФС принял такое решение, если нас никто не спрашивает – будем доигрывать. Если все пытаются соблюсти спортивный принцип, то в чем он, если ФНЛ не доигрывают, а мы доигрываем?

Это еще ладно, но я сейчас общаюсь с коллегами, и мы решаем вопрос, как нам возвращать игроков. Начинаем прорабатывать этот вопрос», – сказал Айдамиров.

Онлайн возвращения РПЛ: рестарт 21 июня (а скорее даже 19-го), будут все 8 туров, вылет оставили, Кубок тоже доиграют