В гостях у «Академии футбола» – Герман Ткаченко. Прямой эфир уже завтра. Присоединяйтесь!

Теги премьер-лига Россия Sports.ru натив Футбол

В пятницу, 15 мая, в 19:00 по московскому времени, «Академия футбола» проведет эфир с Германом Ткаченко – руководителем компании ProSportsManagement. 

Герман Ткаченко расскажет про то, как меняется футбол из-за кризиса, какими будут контракты с игроками и трансферная политика клубов, как в сложившейся ситуации помочь российскому футболу. 

Присоединяйтесь и задавайте вопросы в чате, лучшие из них мы зададим в эфире. 

«Академия футбола» – проект Sports.ru и платежной системы «Мир». Вместе мы рассказываем о футболе с разных сторон, о том, как по-разному смотрят на игру судьи и комментаторы, бизнесмены и блогеры, игроки и тренеры.

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