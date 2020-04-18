Смотрите прямой эфир «Академии футбола» с шеф-редактором Sports.ru Владом Ворониным

В 19.00 по московскому времени начнется прямой эфир «Академии футбола» с шеф-редактором Sports.ru Владом Ворониным, который недавно выпустил фильм об экономике футбола во время коронавируса.

Темой эфира станет финансовая устойчивость клубов: на чем они зарабатывают, помимо продажи прав на ТВ-трансляции? как справляются с кризисом? какие схемы монетизации кажутся наиболее адекватными?

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