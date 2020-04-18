Медведев о заявлении Путина: «Оно отражает то, что мы достигли стабилизации. Это позволит вернуться к тренировкам»

Генеральный директор рассказал, что окончание нерабочих дней позволит команде вернуться к тренировкам.

«Заявление президента отражает то, что мы достигли фазы стабилизации, из нерабочего режима выходим.

При соблюдении всех нормативов это позволяет постепенно вернуться к тренировочному процессу и, надеюсь, возобновлению чемпионата. Если решение [о возобновлении сезона] будет принято не позднее 27 мая, то мы сможем начать играть в середине июня», – сказал Медведев.

Сегодня Владимир Путин объявил, что с завтрашнего дня режим нерабочих дней в России перестает действовать. По его словам, ситуация в стране позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

В России выявлено 221 344 случая заражения. Скончались 2 009 человек.