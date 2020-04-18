Кейлор Навас: «Три победы в ЛЧ с «Реалом» – особенный момент. Никаким эмоджи не описать это»

Вратарь вспомнил о трех победах в Лиге чемпионов в составе «Реала».

Об игре в «Реале»

«Это была стадия абсолютного успеха в моей карьере».

О любимом титуле

«Они все мне нравятся, но три Лиги чемпионов подряд – это особенный момент. Никаким эмоджи не описать это», – сказал Навас в прямом эфире инстаграма.

Кейлор Навас играл за с 2014 по 2019 год. В составе мадридского клуба он выиграл , Суперкубок Испании, четырежды победил на клубном чемпионате мира, трижды – в Лиге чемпионов и дважды – в Суперкубке УЕФА.