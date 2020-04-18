Кейлор Навас: «Три победы в ЛЧ с «Реалом» – особенный момент. Никаким эмоджи не описать это»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас вспомнил о трех победах в Лиге чемпионов в составе «Реала».
Об игре в «Реале»
«Это была стадия абсолютного успеха в моей карьере».
О любимом титуле
«Они все мне нравятся, но три Лиги чемпионов подряд – это особенный момент. Никаким эмоджи не описать это», – сказал Навас в прямом эфире инстаграма.
Кейлор Навас играл за «Реал» с 2014 по 2019 год. В составе мадридского клуба он выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании, четырежды победил на клубном чемпионате мира, трижды – в Лиге чемпионов и дважды – в Суперкубке УЕФА.