«У меня были мурашки от вашей речи перед финалом ЛЧ». Швайнштайгер поздравил Хайнкеса с 75-летием

Бывший полузащитник «Баварии» поздравил легендарного тренера команды , который сегодня празднует свое 75-летие.

«Дорогой Юпп. Помните, как много лет назад вы вручили мне пять дисков, чтобы я перекинул 150 песен на ваш мобильный телефон? В основном это была музыка 80-х (и мне понравилось): Тина Тернер, Брюс Спрингстин, The Beach Boys…

Сейчас я могу признаться: некоторые песни оказались и на моем телефоне. И я по-прежнему слушаю их иногда в машине или когда занимаюсь спортом, как вы.

Нас поразило то, каким шустрым вы были. В достаточно преклонном уже возрасте вы продолжали следить за собой. Я имею в виду не только тренажерный зал, но и прежде всего ваш ум.

Вы всегда были в курсе последних событий, отдавали кровь, пот и слезы своей тренерской работе, вкладывали столько страсти – и в то же время я всегда чувствовал, что вам нравится работать с нами как с футболистами и иметь команду вокруг себя. Вы любили быть тренером.

Возможно, с вами я провел лучшие годы своей карьеры. И не только потому, что вы перевели меня с фланга в центр. Это произошло в апреле-мае 2009 года, когда мы впервые поработали с вами. Вы приняли команду на пять матчей.

Луи ван Гал, который возглавил «Баварию» в следующем сезоне, сказал, что посмотрел те игры. И дал мне понять, что теперь видит меня центральным полузащитником.

Главное, чего вам удалось добиться – а это удается не всем тренерам – это сплотить всех игроков, всю команду, включая водителей, экипировщиков и персонал. Я не знаю человека, который отзывался о вас плохо.

Каждое утро вы обходили тренировочный центр, здоровались со всеми за руку и говорили: «Доброе утро». Разговоры с вами всегда были открытыми. Вы всегда объясняли все запасным футболистам – и они это понимали. Потому что вы были честны с ними.

Я действительно ценю разговоры с вами о тактике, о следующих соперниках или просто о жизни. Разговор после финала Лиги чемпионов в 2012 году очень помог мне пройти это. Проиграть домашний финал очень больно, но вы представили это как шанс вынести что-то из этого. «Если нам удастся еще раз пройти так далеко и приложить на пять процентов усилий больше, мы победим». Я относительно быстро принял это от вас и получил большую мотивацию на следующий сезон.

То, как вы вывели нас в финал на , было великолепно. Вы обращали внимание на самые мелкие детали. Мы выкладывались на 120 процентов на каждой тренировке – мы обязаны были делать это. Вы заставляли и требовали этого. В команде были великолепный настрой и боевой дух. В том сезоне вся команда атаковала и вся – оборонялась. Вы дали понять таким игрокам, как и , что болельщики еще больше будут им аплодировать, если они будут возвращаться и отбирать мячи.

Перед финалом вы выдали очередную выдающуюся речь. У нас были мурашки, нам хотелось немедленно выйти на поле и выиграть. Мы были уверены: сегодня мы выиграем. Так и случилось. А через неделю мы оформили требл, выиграв . Таких празднований в «Баварии» не было никогда. Вы вышли на танцпол! Это было незабываемо! Это чувство ритма ваших бедер! Тогда мы поняли, почему вы столько времени проводили в спортзале.

Дорогой Юпп, я считаю себя счастливчиком – не только потому, что знаком с вами как с выдающимся тренером, но потому, что столь замечательный человек – мой друг. Ваши открытость, настрой команды, прямота и отношение к делу были примером. Иногда мне не хватает этих качеств в футболе.

В день вашего 75-летия я в первую очередь желаю вам здоровья и чтобы ваши бедра оставались такими же подвижными. Давно пора нам всем собраться. И мы снова должны потанцевать вместе! С нетерпением жду этого!» – написал в своем письме тренеру Швайнштайгер.

Хайнкес четырежды приводил «Баварию» к чемпионскому титулу в качестве тренера. В 2013 году команда под его руководством сделала требл, победив в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов.