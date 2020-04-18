Умяров закупил комбинезоны и перчатки для врачей больницы в Тверской области

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров помог больнице в Тверской области.
Как сообщает «Тверьград», жительница поселка Фирово Ирина Румянцева обратилась к Умярову, рассказав о нехватке средств индивидуальной защиты для врачей.
25 апреля девушка обратилась к Умярову, а на следующий день он связался с администрацией Фировской центральной районной больницы, узнал о том, в чем нуждаются врачи. 27 апреля он перевел деньги на закупку средств индивидуальной защиты.
За счет Умярова были приобретены 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2000 пар перчаток и два бесконтактных инфракрасных термометра. 6 мая они поступили в больницу.
«Признаться, мы были в шоке, когда футболист «Спартака» позвонил нам в больницу и предложил свою помощь.
При этом Наиль выразил готовность практически сразу перечислить нам необходимые финансовые средства, лишь попросил позднее предоставить отчет о наших приобретениях», – рассказали в администрации Фировской больницы.
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