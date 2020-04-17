Александр Шмурнов: «Советский рубль 70-80-х годов – это примерно 500 современных»

Комментатор Александр Шмурнов поделился размышлениями о том, сколько бы стоил один советский рубль в современном мире.

«Моя комплексная оценка: 1 советский рубль 70-80-х годов – это примерно 500 современных. Понятно, что есть вещи, которые нельзя сопоставлять.

Траты на перемещения, автомобили, некоторые продукты, которых вообще не было, а теперь они в рационе, и т.д. Но в целом близко к 500», – написал Шмурнов в твиттере.

«Сань! В 70-е и 80-е годы в самых престижных кабаках Сочи ты мог с компанией своих друзей посидеть на 25-30 рублей (с алкоголем).

Сейчас ты ### с маком можешь на 12 500 рублей заказать в «Воронеже» или «Сахалине», – ответил бывший теннисист Евгений Кафельников.

«Да, но «Воронежей» и «Сахалинов» практически не было. В «Национале» или «Метрополе» все было дороже, с учетом того, что ты должен был потратить деньги на швейцара и т.д.

При этом я с тобой согласен: возможно, уже не 500, а 700-800. Но это, смотря какой образ жизни...» – написал Шмурнов.

Бывший генеральный директор «Локомотива» не согласился со Шмурновым: «Это справедливо для продуктов, но не для одежды, не для электроники. Кассета 9 рублей стоила – это 4500 тыщ, если по 500 брать. Не для мебели и не для транспорта. Ну и качество не сравнить».