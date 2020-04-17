Клопп о Мбаппе и Санчо: «Не хочу делать заголовки для газет»

Главный тренер высказался о возможных трансферах форварда и хавбека дортмундской Джейдона Санчо.

«Послушайте, я не могу ответить на такие вопросы, не сделав заголовки для газет на следующий день. Знаю, что не хочу этого делать.

Они мне нравятся, как и еще несколько игроков. Все они исключительные игроки. Эти футболисты находятся на таком уровне благодаря собственному отношению, своим навыкам и так далее.

Люблю наблюдать за их игрой, но у меня нет проблем с тем, что я никогда не тренировал ни одного из них. Я полностью доволен теми ребятами, которые у меня есть, и никогда не думал о других.

Посмотрим, сможем ли мы заполучить одного из них в будущем, но постараемся извлечь лучшее из ситуации», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo со ссылкой на beIN Sport.