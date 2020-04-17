Орещук об Алексее Миранчуке: «Точно знаю, что Абидаль дважды просматривал его для «Барселоны»

Бывший спортдиректор «Динамо» рассказал об интересе к хавбеку Алексею Миранчуку со стороны «Барселоны».

– Здесь все будет зависеть от двух сторон – готовы ли Миранчуки упасть в зарплате, хотят ли они уехать туда, готов ли клуб отпустить их за вменяемые деньги, а не сумасшедшие. Сейчас в нашей ситуации все же будут небольшие трансферы. Не верю я в огромные сделки.

– Преувеличивают ли СМИ внимание к Миранчукам? Может, нет такого количества преложений, как мы читаем?

– Наверное, да. Однако надо понимать, что они востребованы. Знаю точно, что прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны». Ничего удивительного нет. Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть в других шорт-листах?

Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Все будет зависеть от финансов – как от личных условий, так и от клубных, – сказал Орещук.