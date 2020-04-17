Орещук об Алексее Миранчуке: «Точно знаю, что Абидаль дважды просматривал его для «Барселоны»

Бывший спортдиректор «Динамо» Роман Орещук рассказал об интересе к хавбеку «Локомотива» Алексею Миранчуку со стороны «Барселоны».
– Здесь все будет зависеть от двух сторон – готовы ли Миранчуки упасть в зарплате, хотят ли они уехать туда, готов ли клуб отпустить их за вменяемые деньги, а не сумасшедшие. Сейчас в нашей ситуации все же будут небольшие трансферы. Не верю я в огромные сделки.
– Преувеличивают ли СМИ внимание к Миранчукам? Может, нет такого количества преложений, как мы читаем?
– Наверное, да. Однако надо понимать, что они востребованы. Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны». Ничего удивительного нет. Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть в других шорт-листах?
Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Все будет зависеть от финансов – как от личных условий, так и от клубных, – сказал Орещук.